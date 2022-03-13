بالفيديو.. صياح فرحة نجوم الأهلي طرابلس بعد إنجاز ثلاثية الانتصار في زامبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اقتنص فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» ثلاث نقاط غالية، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، يتصدر بها مع بيراميدز المصري قمة المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، بعد الفوز (3-2) على فريق «زاناكو» في الجولة الرابعة، اليوم الأحد، في العاصمة الزامبية لوساكا.

سجل ثلاثية الأهلي طرابلس محمد الفقيه بواقع هدفين، قبل أن يضف الهدف الثالث معتز المهدي، وينافس الأهلي طرابلس «الزعيم» بقوة في المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، وخسارة أمام المتصدر «بيراميدز» المصري، بينما يأتي «الصفاقسي» التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا متذيل المجموعة «زاناكو» دون نقاط.

وينتظر الأهلي طرابلس مواجهة بين بيراميدز والصفاقسي التونسي في وقت لاحق اليوم، لتحديد أول وثاني المجموعة.

دخل الأهلي طرابلس مباراة زاناكو بتشكيل ضم: محمد نشنوش ووسام بوسنينة وأحمد التربي ومنصور رزق ومحمد المنير ومؤيد جدور وأيوب عياد ومحمد الفقيه ومحمد الترهوني ومحمد الطبال وصالح الطاهر، وضمت دكة البدلاء عبدالحكيم التركي وبدر حسن ومحمود عكاشة وعلي معتوق ومأب شكري وطلحة رزق ومحمد أبوزريق ومعتز أبوشينة ومعتز المهدي.