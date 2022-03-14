Atwasat

الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 01:16 صباحا
الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»
عبدالشفيع الجويفي. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)
alwasat radio

هنّأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي، فريق الأهلي طرابلس بمناسبة الفوز (3-2) على فريق «زاناكو» في الجولة الرابعة، الأحد، في العاصمة الزامبية لوساكا، منافسات البطولة الإفريقية «الكونفدرالية»، واقترابهم للتأهل من الدور الربع نهائي للبطولة.

وكتب الجويفي، عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لفريق نادي الأهلي طرابلس ولجماهيره بهذا الفوز، كما أثنى على الأداء الرجولي الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم ليبيا عاليا في المحافل الدولية المختلفة».

- بالفيديو.. صياح فرحة نجوم الأهلي طرابلس بعد إنجاز ثلاثية الانتصار في زامبيا

وسجل ثلاثية الأهلي طرابلس محمد الفقيه بواقع هدفين، قبل أن يضف الهدف الثالث معتز المهدي، وينافس الأهلي طرابلس «الزعيم» بقوة في المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، وخسارة أمام المتصدر «بيراميدز» المصري، بينما يأتي «الصفاقسي» التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا متذيل المجموعة «زاناكو» دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث

الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس ضيف زاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة

القبض على متهم بقتل «وافد» دهسا في مصراتة
«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ

«هاتريك» توتنهام يقود رونالدو للقبض على صدارة الهدافين عبر التاريخ
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 انتصارات لليبيا في «عربية الشطرنج»
3 انتصارات لليبيا في «عربية الشطرنج»
انتهت في الكونفدرالية: زاناكو 2 - 3 الأهلي طرابلس (الفقيه يسجل ثنائية والمهدي الثالث)
انتهت في الكونفدرالية: زاناكو 2 - 3 الأهلي طرابلس (الفقيه يسجل ...
طائرة الأهلي طرابلس تتخطى السويحلي في نهائيات كأس ليبيا
طائرة الأهلي طرابلس تتخطى السويحلي في نهائيات كأس ليبيا
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة.. والاتحاد مع اليرموك في دوري السلة
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة.. والاتحاد مع اليرموك في دوري السلة
4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي
4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء
9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء...
المزيد
الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»
الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»...
بالفيديو.. صياح فرحة نجوم الأهلي طرابلس بعد إنجاز ثلاثية الانتصار في زامبيا
بالفيديو.. صياح فرحة نجوم الأهلي طرابلس بعد إنجاز ثلاثية ......
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» ......
4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي
4 مواجهات في ملاكمة النصف احترافية ببنغازي...
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة.. والاتحاد مع اليرموك في دوري السلة
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة.. والاتحاد مع اليرموك في دوري ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط