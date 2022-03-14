الجويفي يهنئ الأهلي طرابلس على إنجاز «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي، فريق الأهلي طرابلس بمناسبة الفوز (3-2) على فريق «زاناكو» في الجولة الرابعة، الأحد، في العاصمة الزامبية لوساكا، منافسات البطولة الإفريقية «الكونفدرالية»، واقترابهم للتأهل من الدور الربع نهائي للبطولة.

وكتب الجويفي، عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة لفريق نادي الأهلي طرابلس ولجماهيره بهذا الفوز، كما أثنى على الأداء الرجولي الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم ليبيا عاليا في المحافل الدولية المختلفة».

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وسجل ثلاثية الأهلي طرابلس محمد الفقيه بواقع هدفين، قبل أن يضف الهدف الثالث معتز المهدي، وينافس الأهلي طرابلس «الزعيم» بقوة في المجموعة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، وخسارة أمام المتصدر «بيراميدز» المصري، بينما يأتي «الصفاقسي» التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا متذيل المجموعة «زاناكو» دون نقاط.