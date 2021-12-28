«المسابقات» تعتمد مباريات الأسبوع السادس بالدوري.. وتصدر عقوبات بالإيقاف وغرامات مالية

مباراة الهلال أمام الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، النتائج المسجلة في الأسبوع السادس بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت النتائج كالتالي:

الأهلي بنغازي × التحدي: 2/ 1.

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الهلال × دارنس: 1/ 0.

الصداقة × التعاون: 1 /0.

الأخضر × شباب الجبل: 5 / 0.

النصر × خليج سرت: 3/ 0.

الاتحاد المصراتي × الخمس: 1/ 0.

الاتحاد × الشط: 1/ 0.

السويحلي × الأولمبي: 2/ 0.

أبوسليم × المدينة: 0 / 0.

المحلة × الأهلي طرابلس: 0 / 0.

كما اعتمدت اللجنة 46 بطاقة إنذار صفراء في المجموعتين بواقع 23 بطاقة بكل مجموعة.

عقوبات اللاعبين

وعاقبت لجنة المسباقات لاعب «الصداقة»، جمال سعد عبد الدايم بالإيقاف مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب «شباب الجبل»، محمد موسى بن حمد بالإيقاف مباراة واحدة، ومعاقبة لاعب «الخمس» محمد يونس 4 مباريات + غرامة 2000 دينار، مع معاقبة لاعب «المدينة» يعقوب عبدالله مباراة واحدة.