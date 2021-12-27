جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 06:19 مساء
مباراة سابقة للأهلي بنغازي. (الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدول مباريات الأسبوع السابع للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيكون على النحو التالي:

المجموعة الأولى:
الأحد 2 يناير 2022: دارنس يلتقي التحدي بملعب درنة.

- إحصاءات وأرقام الأسبوع السادس في الدوري الليبي
- إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
- الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي

الإثنين 3 يناير 2022: الأهلي بنغازي يلتقي التعاون بملعب بنينا.

الثلاثاء 4 يناير 2022: الأخضر يلتقي الصداقة بملعب شيخ الشهداء.

الأربعاء 5 يناير 2022: خليج سرت يلتقي الهلال بملعب أجدابيا.

الخميس 6 يناير 2022: شباب الجبل يلتقي النصر بملعب شيخ الشهداء.

المجموعة الثانية:
السبت 8 يناير 2022: السويحلي يلتقي الأهلي طرابلس.

الأحد 9 يناير 2022: الشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب علي الزقوزي.

الإثنين 10 يناير 2022: الأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزواية.

الأربعاء 12 يناير 2022: الخمس يلتقي المحلة بملعب الخمس البلدي، والمدينة يلتقي الاتحاد بملعب أبوسليم.

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