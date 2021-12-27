جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز

مباراة سابقة للأهلي بنغازي. (الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدول مباريات الأسبوع السابع للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيكون على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأحد 2 يناير 2022: دارنس يلتقي التحدي بملعب درنة.

- إحصاءات وأرقام الأسبوع السادس في الدوري الليبي

- إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا

- الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي

الإثنين 3 يناير 2022: الأهلي بنغازي يلتقي التعاون بملعب بنينا.

الثلاثاء 4 يناير 2022: الأخضر يلتقي الصداقة بملعب شيخ الشهداء.

الأربعاء 5 يناير 2022: خليج سرت يلتقي الهلال بملعب أجدابيا.

الخميس 6 يناير 2022: شباب الجبل يلتقي النصر بملعب شيخ الشهداء.

المجموعة الثانية:

السبت 8 يناير 2022: السويحلي يلتقي الأهلي طرابلس.

الأحد 9 يناير 2022: الشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب علي الزقوزي.

الإثنين 10 يناير 2022: الأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزواية.

الأربعاء 12 يناير 2022: الخمس يلتقي المحلة بملعب الخمس البلدي، والمدينة يلتقي الاتحاد بملعب أبوسليم.