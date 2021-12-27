جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، جدول مباريات الأسبوع السابع للدوري الليبي لكرة القدم، الذي سيكون على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
الأحد 2 يناير 2022: دارنس يلتقي التحدي بملعب درنة.
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- الهلال يحقق ثلاث نقاط والاتحاد يعزز والصداقة ينتعش في الدوري الليبي
الإثنين 3 يناير 2022: الأهلي بنغازي يلتقي التعاون بملعب بنينا.
الثلاثاء 4 يناير 2022: الأخضر يلتقي الصداقة بملعب شيخ الشهداء.
الأربعاء 5 يناير 2022: خليج سرت يلتقي الهلال بملعب أجدابيا.
الخميس 6 يناير 2022: شباب الجبل يلتقي النصر بملعب شيخ الشهداء.
المجموعة الثانية:
السبت 8 يناير 2022: السويحلي يلتقي الأهلي طرابلس.
الأحد 9 يناير 2022: الشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب علي الزقوزي.
الإثنين 10 يناير 2022: الأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزواية.
الأربعاء 12 يناير 2022: الخمس يلتقي المحلة بملعب الخمس البلدي، والمدينة يلتقي الاتحاد بملعب أبوسليم.