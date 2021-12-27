تعرف على جدول المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز

شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباريات المؤجلة من الأسابيع الماضية من الدوري الليبي الممتاز في المجموعتين الأولى والثانية.

وجاء جدول المباريات المؤجلة على النحو التالي:

الأربعاء 29 ديسمبر 2021: الاتحاد المصراتي يلتقي الاتحاد بملعب مصراتة.

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الأحد 2 يناير 2022: الاتحاد يلتقي المحلة.

الإثنين 3 يناير 2022: الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب الخمس البلدي.

الجمعة 7 يناير 2022: الاتحاد يلتقي الخمس بملعب أبوسليم.