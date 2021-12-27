تعرف على جدول المباريات المؤجلة في الدوري الممتاز

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباريات المؤجلة من الأسابيع الماضية من الدوري الليبي الممتاز في المجموعتين الأولى والثانية.
وجاء جدول المباريات المؤجلة على النحو التالي:
الأربعاء 29 ديسمبر 2021: الاتحاد المصراتي يلتقي الاتحاد بملعب مصراتة.
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الأحد 2 يناير 2022: الاتحاد يلتقي المحلة.
الإثنين 3 يناير 2022: الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب الخمس البلدي.
الجمعة 7 يناير 2022: الاتحاد يلتقي الخمس بملعب أبوسليم.