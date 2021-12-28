عمومية خليج سرت تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة سلبية نتائج فريق الكرة في الدوري الممتاز

عمومية خليج سرت. (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي اجتماعا بمقر النادي برئاسة رئيس الجمعية، عبدالحكيم طرشلو، وبحضور مدير قطاع الرياضة سرت، وأعضاء ومنتسبي الجمعية؛ وذلك من أجل مناقشة تواضع نتائج فريق كرة القدم الأول في الدوري الليبي الممتاز.

وأوضحت الجمعية لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، أنه جرى خلال الاجتماع الذي شهد حضورا غفيرا من منتسبي الجمعية وضع مجموعة من الاقتراحات التي ستوجه إلى اللجنة الإدارية للنادي في اجتماع سيجري تحديد موعده في القريب العاجل.

وتمثلت الحلول في وضع خطة واضحة من قِبل إدارة النادي أمام الجمعية العمومية لتحسين وضعية النادي الذي يحتل ذيل الترتيب في المجموعة الأولى، وفي حال عدم إمكانية إدارة النادي من تدارك الأمر يجب عليها تقديم اعتذار رسمي عن المنصب وترك التقييم للجمعية العمومية بتشكيل لجنة تسييرية تتولى المهمة إلى حين إجراء انتخابات أخرى لرئاسة النادي.

عمومية خليج سرت. (فيسبوك)