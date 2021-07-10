أرز بكبدة الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 12:06 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بكبدة الدجاج الشهيّة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب ونصف ماء.
كوب أرز بسمتي.
ملح.
كمون.
شطة.
ليمون مبشور.
زيت.
بصل مفروم.
ثوم مفروم.
2 ملعقة طماطم بيوريه.
بابريكا.
½ كبد دجاج.
دبس الرمان.
¼ عصير ليمون.

طريقة التحضير
- احضري وعاءً به ماء واتركيه يغلي، ثم أضيفي إليه الأرز البسمتي، ثم ضعي بشر الليمون والملح واتركيه حتى ينضج.
- احضري كوبًا وضعي به الزيت، البصل المفروم، ثم الثوم المفروم وطماطم البيوريه وقلبي حتى الاحمرار.
- ثم أضيفي البابريكا وكبدة الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي دبس الرمان وعصير الرمان ويصبح جاهزًا للتقديم.

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