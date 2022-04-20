ماكرون يتهم لوبن بالتبعية لموسكو وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسته في الدورة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد، مارين لوبن بـ«التبعية للسلطة الروسية و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه المرشحة اليمينية المتطرفة من بنك روسي.

وردت لوبن بنفي هذا الاتهام بحدة، مؤكدة أنها «أمرأة حرة تمامًا وقطعًا»، ومبررة لجوءها إلى البنك الروسي بأن ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضًا، بحسب «فرانس برس».

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، مساء الأربعاء، في المناظرة الوحيدة بينهما قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل.

رئيسة العدل

وبالنسبة إلى لوبان، التي تتأخر عن ماكرون في استطلاعات آراء الناخبين، فإن المواجهة التي طال انتظارها هي فرصة لإقناع الناخبين بأنها تتمتع بالمكانة التي تجعلها رئيسة وبأنهم لا ينبغي لهم الخوف من رؤية اليمين المتطرف في السلطة.

وقالت لوبان في بداية المناظرة: «على مدى السنوات الخمس الماضية رأيت (الشعب الفرنسي) يعاني ويقلق وأريد أن أقول إن هناك خيارا آخر». وأضافت: «سأكون رئيسة (تهتم) بتكاليف المعيشة... سأكون رئيسة العدل».

المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا

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وبالنسبة لماكرون، ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه في الحفاظ على تقدمه المتزايد في استطلاعات الرأي هو ألا يبدو متعجرفًا، وهو أمر انتقده عديد الناخبين، بينما يلقي الضوء على الثغرات التي يراها في خطط لوبان السياسية.

وقال ماكرون، في تعليقاته الافتتاحية، إنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيسعى جاهدًا لجعل فرنسا «أكثر استقلالية وأقوى... يمكننا تحسين الحياة اليومية».

تعزيز القوة الشرائية ومحاربة البطالة

ومع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 13 عامًا، قال ماكرون إنه فخور بخلق فرص عمل خلال ولايته، مضيفًا: «أفضل طريقة لتعزيز القوة الشرائية هي محاربة البطالة».

وظل المرشحان يقاطعان بعضهما بعضًا في بداية المناظرة، إذ قالت لوبان إن مقترحاتها «في الحياة الواقعية» ستحسن وضع الناخبين أكثر بكثير من خصمها، بينما قال ماكرون إن بعض مقترحات لوبان ليست واقعية.

وتقدم الانتخابات للفرنسيين رؤيتين متعارضتين لبلادهم، إذ يقدم ماكرون برنامجًا ليبراليًا مؤيدًا لأوروبا، بينما تأسس برنامج لوبان القومي على شكوك عميقة تجاه أوروبا.