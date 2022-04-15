Atwasat

المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 10:46 مساء
المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا
ماكرون ولوبان، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

احتدت اللهجة، الجمعة، بين المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان، مع تبادلهما الاتهام بـ«الوحشية».

وفي تجمّع مساء الخميس في أفينيون جنوب فرنسا، دعت لوبان إلى «قطع الطريق» على الرئيس المنتهية ولايته، ما يعد هجومًا مضادًا، لأن «قطع الطريق» في فرنسا عبارة تستعمل تاريخيًا ضد اليمين المتطرف منذ بات يصل إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت لوبان في تصريح لتلفزيون «بي إف إم» وراديو «آر إم سي» الفرنسيين الجمعة «أنتم لا تصدقون أن هناك... عشرات الملايين من الفرنسيين الذين يعتبرون حكومة إيمانويل ماكرون استبدادية للغاية، وأنه حكم بمفرده، بوحشية، وأنه قمع تظاهرات؟».

وعلى أثير إذاعة «فرانس إنفو»، رد ماكرون الذي سبق أن اتهم منافسته بـ«الانحراف الاستبدادي»، بأن برنامجها اليميني المتطرف ليس «تجسيدًا للطيبة».

ماكرون يتقدم على لوبن في استطلاعات الرأي
وقبل تسعة أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يحافظ ماكرون على تقدمه في استطلاعات الرأي بحصوله على نسبة تراوح بين 53 و55%، أي بهامش أقل بكثير مما حققه قبل خمس سنوات بفوزه على لوبن بنسبة 64% في مقابل 36%.

ويواصل المرشحان النهائيان إرسال إشارات إلى الناخبين من اليسار الذين ينتظر أن تكون أصواتهم حاسمة في الانتخابات. وردًا على سؤال حول إمكانية تعيين رئيس وزراء من اليسار، أجاب ماكرون قائلًا «لا أستبعد أي شيء أبدًا».

والرئيس الذي يقدم نفسه دائمًا على أنه «ليس من اليمين ولا من اليسار» ولكنه كثيرًا ما اتُهم بأنه «رئيس الأثرياء»، اعتبر أيضًا أن مبلغ المكافآت التي يتلقاها قادة مجموعة السيارات ستيلانتيس «صادمة ومفرطة»، معربًا عن دعمه مقترح «تحديد سقف» لهذه المنح على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت لوبان التي تفتخر بتمثيلها «فرنسا المنسيين» وركّزت خلال حملتها في الجولة الأولى حول موضوع القوة الشرائية، أن سياسات إيمانويل ماكرون تخدم «قلّة» من الفرنسيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «التحدي × الهلال» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التحدي × الهلال» في الدوري الممتاز
مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة

مستخدمو «تويتر» والمراقبون قلقون من إمكان استحواذ إيلون ماسك على الشبكة
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»

روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان

العزف على السارانغي تقليد متوارث يتلاشى في باكستان
100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى

100 جريح في الصدامات في المسجد الأقصى
البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»

البنتاغون يعلق على غرق الطراد الروسي «موسكفا»
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح

إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا

إردوغان: قواتنا سطرت الملاحم من سورية إلى ليبيا
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزيرة: تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي «مرجح جدا»
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
وزير ألماني يدعو إلى «إزعاج بوتين» عبر خفض استهلاك الغاز
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا
موسكو تطرد 18 عضوا من بعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط النفس
واشنطن تعرب عن قلقها بشأن الصدامات في القدس وتدعو إلى ضبط ......
المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا
المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات......
مسؤول في «بنتاغون»: الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين أوكرانيين
مسؤول في «بنتاغون»: الطراد الروسي «موسكفا» أغرق بصاروخين ......
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه
الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا «غير المبرر» لدبلوماسييه...
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية
7 قتلى و34 جريحا في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط