المنافسة بين ماكرون ولوبان تشتد قبل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

احتدت اللهجة، الجمعة، بين المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان، مع تبادلهما الاتهام بـ«الوحشية».

وفي تجمّع مساء الخميس في أفينيون جنوب فرنسا، دعت لوبان إلى «قطع الطريق» على الرئيس المنتهية ولايته، ما يعد هجومًا مضادًا، لأن «قطع الطريق» في فرنسا عبارة تستعمل تاريخيًا ضد اليمين المتطرف منذ بات يصل إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت لوبان في تصريح لتلفزيون «بي إف إم» وراديو «آر إم سي» الفرنسيين الجمعة «أنتم لا تصدقون أن هناك... عشرات الملايين من الفرنسيين الذين يعتبرون حكومة إيمانويل ماكرون استبدادية للغاية، وأنه حكم بمفرده، بوحشية، وأنه قمع تظاهرات؟».

وعلى أثير إذاعة «فرانس إنفو»، رد ماكرون الذي سبق أن اتهم منافسته بـ«الانحراف الاستبدادي»، بأن برنامجها اليميني المتطرف ليس «تجسيدًا للطيبة».

ماكرون يتقدم على لوبن في استطلاعات الرأي

وقبل تسعة أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، يحافظ ماكرون على تقدمه في استطلاعات الرأي بحصوله على نسبة تراوح بين 53 و55%، أي بهامش أقل بكثير مما حققه قبل خمس سنوات بفوزه على لوبن بنسبة 64% في مقابل 36%.

ويواصل المرشحان النهائيان إرسال إشارات إلى الناخبين من اليسار الذين ينتظر أن تكون أصواتهم حاسمة في الانتخابات. وردًا على سؤال حول إمكانية تعيين رئيس وزراء من اليسار، أجاب ماكرون قائلًا «لا أستبعد أي شيء أبدًا».

والرئيس الذي يقدم نفسه دائمًا على أنه «ليس من اليمين ولا من اليسار» ولكنه كثيرًا ما اتُهم بأنه «رئيس الأثرياء»، اعتبر أيضًا أن مبلغ المكافآت التي يتلقاها قادة مجموعة السيارات ستيلانتيس «صادمة ومفرطة»، معربًا عن دعمه مقترح «تحديد سقف» لهذه المنح على مستوى الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت لوبان التي تفتخر بتمثيلها «فرنسا المنسيين» وركّزت خلال حملتها في الجولة الأولى حول موضوع القوة الشرائية، أن سياسات إيمانويل ماكرون تخدم «قلّة» من الفرنسيين.