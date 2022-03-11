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«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 09:46 صباحا
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
شعار فيسبوك يظهر على شاشة أحد الهواتف في لوس أنجليس في 12 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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أعلن «فيسبوك»، الخميس، أنّه قرّر استثناء الخطاب المناهض «للغزاة الروس» في أوكرانيا من قواعده المتعلّقة بحظر أيّ محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيراً إلى أنّه لن يحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.

وقال المسؤول عن الاتصالات في «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، آندي ستون، إنّه «بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا موقتًا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل الموت للغزاة الروس»، مشدّدًا بالمقابل على «أنّنا نواصل عدم السماح بالدعوات التي تدعو للعنف ضدّ مدنيين روس»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والجمعة الماضية، أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا حجب «فيسبوك» في البلاد على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمة شبكة التواصل الاجتماعية بـ«التمييز» بحق الإعلام الروسي.

 وقالت هيئة «Roskomnadzor» على تطبيق «تليغرم»: «جرى اتخاذ القرار بحجب فيسبوك»، اعتبارًا من الجمعة. وذكر صحفيو وكالة «فرانس برس» في روسيا أن «فيسبوك» لم يعد يعمل خارج الشبكة الخاصة الافتراضية vpn.

ودخلت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، أسبوعها الثالث وسط تأكيد دول غربية في طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا، أن الجيش الروسي يواجه «مقاومة شرسة» في أراضي الجارة الغربية، رغم تحقيقه «بعض التقدم» في الجنوب والشرق الأوكراني.

وتسببت العملية الروسية في استنفار أمني وعسكري كبير في المنطقة، وبين موسكو والغرب أيضًا، وجرت على روسيا موجة عقوبات شملت مختلف القطاعات التجارية والمصرفية حتى أنها طالت الرئيس، فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف.

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