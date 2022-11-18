الاستعداد الأخير للمونديال.. البرتغال تهزم نيجيريا برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب البرتغالي الفوز برباعية نظيفة، على منتخب نيجيريا في مباراة ودية جمعت بينهما في لشبونة، قبل السفر إلى قطر لخوض غمار كأس العالم 2022.

ولم يشارك قائد البرتغال كرستيانو رونالدو في اللقاء؛ إذ يعاني من آلام في المعدة، لكنها لن تمنعه من السفر رفقة منتخب بلاده إلى الدوحة.

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وتقدم متوسط ميدان المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز بالهدفين الأول والثاني، فيما أضاع إيمانويل دينيس فرصة تقليص الفارق من علامة الجزاء، قبل أن تسجل البرتغال هدفين آخرين.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره يوم 24 نوفمبر المقبل بمواجهة غانا، والتي تأهلت لنهائيات كأس العالم على حساب نيجيريا.