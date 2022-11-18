أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

من المنطقي للجميع أن كل مشجع ينتمي لبلده، يبكي فرحا لفوزها، ويبكي حزنا كذلك لخسارتها، لكن من المنطقي كذلك أنه يعلم ويتوقع أقصى مدى سيصل له منتخب بلاده في البطولة، ويتوقع الفائز بها، بل إن البعض يرسم مشوار الفرق في رأسه، حتى أطراف المباراة النهائية.

قبيل كل بطولة، يتوقع المحللون من سيكون البطل، ومن الوصيف، ترى من سيكون الحصان الأسود للبطولة؟، وتستمر التكهنات حتى ضربة البداية، ليجلس الجميع أمام شاشات التلفاز، ويشاهدون أفكارهم تُرسم بأقدام اللاعبين، في تقرير نشرته شبكة «فرانس 24» ترصد فيه أبرز المرشحين لتحقيق كأس العالم 2022 المقامة في قطر، كأول بلد عربي ينظم هذه البطولة.

فرنسا: لعنة البطل تؤرق الديوك

بطل المونديال الماضي، يسافر إلى الدوحة بغية الدفاع عن لقبه، لكن كتيبة الديوك اختلفت بعض الشيء عن تلك التي شاركت في النسخة الماضية، ولعل أبرز المنضمين الجدد هو كريم بنزيما الحائز الكرة الذهبية هذا العام، لكن دفاع ووسط فرنسا لا يزالون موضع شك، إذ يغيب عن المنتخب أبطال النسخة الماضية بوغبا وكانتي وأوموتيتي، بينما ينضم لأول مرة الشابين تشاوميني وكامافينغا لاعبا ريال مدريد، ويوسف فوفانا والغندوزي.

امتزاج الخبرة بالشباب سيكون له دور في مشوار الفائز بكأس العالم 2018، لكن شبح خروج بطل النسخة الماضية من الدور الأول من المونديال، والذي ضرب جميع المنتخبات البطلة منذ 2006، لازال يؤرق المنتخب الفرنسي قبل انطلاق مشواره بالمونديال القطري.

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البرازيل: المرشح فوق العادة

لا يمكنك الحديث عن المنتخبات المرشحة لكأس العالم، دون أن تذكر المنتخب البرازيلي، كيف لا وهو حامل الرقم القياسي كأكثر منتخب يحقق كأس العالم بخمسة ألقاب، وعلى الرغم من غياب البرازيل عن التتويج منذ نسخة 2002، تبقى البرازيل مرشحا فوق العادة دائما، لحصد اللقب المونديالي.

كتيبة المنتخب البرازيلي بقيادة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، والقادم بقوة في سماء العالمية نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إضافة إلى الجناح الموهوب أنتوني ماتيوس، والمنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد بصفقة قياسية تقدر بـ 100 مليون يورو، عينها على تحقيق السادسة، التي غابت عن الجمهور البرازيلي 20 عاما.

الأرجنتين: رشحه الجميع إلا ميسي!

لا يرى ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني، أن بلاده مرشحة لحصد اللقب العالمي، إلا أنه لا يخفي سرا رغبته في تحقيق الكأس، الذي كان قريبا منه في 2014، إلا أنه خسر النهائي أمام منتخب ألمانيا.

قائمة الأرجنتين هي الأقوى في كل الخطوط، وتحت قيادة المدرب الوطني الطموح ليونيل سكالوني، تعتبر الأوفر حظا للفوز بالكأس، خاصة وهي تدخل المونديال بسلسلة لاهزيمة بـ 35 مباراة، تفصلها مباراتان فقط لتعادل الرقم الإيطالي بـ 37 مباراة، لكن السلسلة لا تعتبر ذات أهمية كبيرة، بالنظر لمنتخب جاء ليلعب سبعة مباريات في المونديال، ليعود إلى بلاده حاملا أغلى الكؤوس.

البرتغال: مع كرستيانو.. أنت مرشح بارز

يدخل كرستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي كأس العالم للمرة الخامسة في مشواره، وربما تكون الأخيرة، وكونه محبا للأرقام القياسية، فإنه وبمجرد تسجيله هدفا في البطولة سيكون أكثر لاعب يسجل في عدد نسخ مختلفة من المونديال، إلا أنه يسعى مع رفاقه لرقم أهم، وهو كتابة اسم البرتغال في لوحة الفائزين بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

على الرغم من علامات الاستفهام التي تدور أخيرا حول مستوى كرستيانو، وعدم مشاركته كثيرا مع فريقه مانشستر يونايتد، تبقى البرتغال مرشحة للقب في وجود نجوم عالمية من بينهم: جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، بيبي، روبين دياس، نونو مينديز، برناردو سيلفا، رافائيل لياو، جواو فيليكس، وحتى ولو لم يشارك رونالدو في المباريات، فإن دوره في غرفة الملابس وأيضا على الدكة، كما يقول مدرب المنتخب فرناندو سانتوس في تصريح نشره الموقع الرسمي لكأس العالم 2022.

إسبانيا: ثقة إنريكي في شبابه

بعد التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، والخسارة أمام نجوم فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد، يدخل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني كأس العالم 2022 وهو يثق تماما في قدرة منتخب بلاده على الفوز بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه، كما صرح عقب مباراة منتخب بلاده أمام الأردن، أنه ذاهب لقطر ليلعب سبعة مباريات.

ثقة إنريكي مبنية على عديد النجوم الشابة التي يضمها المنتخب الإسباني، منها بيدري وجافي جوهرتا برشلونة واللذان حققها جائزة الفتى الذهبي أعوام 2021 و 2022 على التوالي، إلى جانب عديد الأسماء الشابة التي يُتنبأ لها بمستقبل مشرق، والأكيد أن الفرصة لا تزال مواتية أمامهم لتحقيق اللقب في السنوات المقبلة.

وتنطلق يوم الأحد المقبل منافسات كأس العالم 2022 بالدوحة، حيث يلعب المنتخب القطري أمام منتخب الإكوادور في افتتاح مباريات البطولة.