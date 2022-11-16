إنريكي: منتخب إسبانيا قادر على الفوز بكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، قدرة فريقه على تحقيق لقب مونديال قطر 2022، المقامة في قطر، وتكرار إنجاز عام 2010.

وقال إنريكي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لكأس العالم، إن منتخب بلاده يملك المقومات الكافية لحصد اللقب العالمي، وسوف يسعى لنقل ثقته إلى اللاعبين.

وأكد المدرب الإسباني أنه يلعب كل مباراة باعتبارها مباراة نهائية، وأنه يركز في مشواره خطوة خطوة، حتى الوصول للهدف الكبير وهو الفوز باللقب.

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وأشار لويس إلى صعوبة مجموعة المنتخب الإسباني في المونديال، لافتا إلى ضرورة حفاظ الإسبان على أسلوبهم الجماعي في لعب كرة القدم، معرباً عن ثقته الكاملة في لاعبيه للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ إسبانيا.

ونفى لويس إنريكي تغير خطة اللعب تمامًا، أو تغير أفكاره التدريبية، بالنظر لتراجع مستوى بعض اللاعبين، مؤكدًا أنه اختار بعناية قائمة المنتخب الإسباني، بما يحقق أفكاره ورؤيته الفنية، للوصول في النهاية إلى اللقب المنشود.

وسيواجه المنتخب الإسباني في أولى لقاءات كأس العالم منتخب كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء المقبل باستاد الثمامة.