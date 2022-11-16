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ياسين بونو: سنهدي الفوز على كرواتيا لأمين الحارث

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 05:09 مساء
ياسين بونو: سنهدي الفوز على كرواتيا لأمين الحارث
حارس المنتخب المغربي ياسين بونو.(الإنترنت)
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أكد الحارس ياسين بونو عزم المنتخب المغربي على تحقيق الفوز أمام المنتخب الكرواتي في افتتاح مباريات أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، وإهداء الفوز لأمين الحارث زميلهم الذي غيبته الإصابة عن التواجد معهم في الدوحة.

وقال بونو في تصريحات إلى قنوات الكأس القطرية: «سنحضر جيدا لمباراة كرواتيا التي أعتقد أنها ستكون حاسمة، وسنخوضها بجدية لتحقيق الفوز وإهدائه لأمين الذي حرمته الإصابة من التواجد معنا، والجميع يعلمون أهمية الحارث لنا سواء داخل الملعب أو خارجه».

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ويستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.
 

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