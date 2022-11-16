Atwasat

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 04:38 مساء
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
نكونكو مهاجم المنتخب الفرنسي يتعرض لإصابة في التدريبات قبل السفر لمونديال الدوحة 2022.(الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المنتخب الفرنسي غياب مهاجمه كرستوفر نكونكو عن مباريات كأس العالم، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الأخير للديوك قبل التوجه إلى الدوحة.

وبحسب ما ذكره موقع «فرانس 24»، فإن نكونكو مهاجم لايبزغ الألماني تعرض لالتواء في مفاصل ركبته اليسرى، إثر اصطدامه بزميله إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد.

-انطلاق دوري السلام لكرة القدم بمنطقة وريمة بتاجوراء (صور)
-بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

المصائب لا تأتي فرادى
شعر مهاجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيما، بانزعاجات في التمرين الختامي للمنتخب الفرنسي، ما منعه من استكمال الحصة التمرينية كاملة رفقة زملائه، إضافة إلى زميله مدافع مانشستر يونايتد رافييل فاران.

ويصل اليوم المنتخب الفرنسي إلى الدوحة، استعدادا لأولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب الأسترالي يوم 22 نوفمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات

مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هوغو لوريس: علينا احترام ثقافة قطر
هوغو لوريس: علينا احترام ثقافة قطر
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
ساديو ماني يغيب عن الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022
ساديو ماني يغيب عن الجولة الافتتاحية لمونديال قطر 2022
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
إنجلترا وأيرلندا تقدمان ملفهما لاستضافة «يورو 2028»
إنجلترا وأيرلندا تقدمان ملفهما لاستضافة «يورو 2028»...
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني...
ياسين بونو: سنهدي الفوز على كرواتيا لأمين الحارث
ياسين بونو: سنهدي الفوز على كرواتيا لأمين الحارث...
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز...
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط