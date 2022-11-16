الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المنتخب الفرنسي غياب مهاجمه كرستوفر نكونكو عن مباريات كأس العالم، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الأخير للديوك قبل التوجه إلى الدوحة.

وبحسب ما ذكره موقع «فرانس 24»، فإن نكونكو مهاجم لايبزغ الألماني تعرض لالتواء في مفاصل ركبته اليسرى، إثر اصطدامه بزميله إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد.

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المصائب لا تأتي فرادى

شعر مهاجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيما، بانزعاجات في التمرين الختامي للمنتخب الفرنسي، ما منعه من استكمال الحصة التمرينية كاملة رفقة زملائه، إضافة إلى زميله مدافع مانشستر يونايتد رافييل فاران.

ويصل اليوم المنتخب الفرنسي إلى الدوحة، استعدادا لأولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب الأسترالي يوم 22 نوفمبر الجاري.