المحترف الليبي مؤيد اللافي يعود إلى التدريبات ويشكر جمهور الوداد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد المحترف الدولي الليبي مؤيد اللافي إلى تدريبات فريقه الوداد المغربي، بعد الابتعاد لمدة طويلة منذ 30 إبريل الماضي، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الوداد أمام الجيش المغربي.

الإصابة جرى تشخيصها بقطع كامل في الرباط الجانبي للركبة مصحوبًا بإصابات جانبية أخرى في المنطقة ذاتها، استوجبت إجراء عملية جراحة مفتوحة وعلاج طبيعي مكثف استمرت لعدة أشهر، وسط استشارات طبية في فرنسا وإسبانيا.

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وخلال أحاديثه الإعلامية المختلفة في المغرب، قال مؤيد اللافي «بلغت مراحل متقدمة من الاعداد البدني، وجرى تأهيلي للمشاركة في المباريات المقبلة».

وأضاف اللافي في حديث إلى صفحة ناديه الوداد البيضاوي المغربي، عن مدى صعوبة الإصابة التي ألمت به، قال «إنها أرغمتني على اجتياز ظروف مستعصية».

وعبر اللافي، عن شكره وامتنانه الكبيرين لجمهور فريق الوداد على مساندته له طيلة غيابه عن الميادين، متابعًا: «هذه حاجة كبيرة تخليني نخدم مرتين في اليوم باش نرجع أحسن ونقدم إضافة أكثر».

مؤيد اللافي. (أرشيفية : الإنترنت)

مؤيد اللافي. (أرشيفية : الإنترنت)

مؤيد اللافي. (أرشيفية : الإنترنت)