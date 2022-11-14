الشلماني يتابع حالة «نشنوش» الصحية ويعلن تقديم دعم اتحاد الكرة الليبي في الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، متابعته الدقيقة للحالة الصحية للحارس الدولي بنادي الأهلي طرابلس «محمد نشنوش»، بعد أن ألمت به وعكة صحية.

ويتابع الشلماني الحالة الصحية لـ «نشنوش»، كما أكد استعداد الاتحاد لتقديم الدعم والعون والمساندة للحارس الدولي الكبير، حتى يجتاز أزمته الصحية بسلام، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

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وأصيب الحارس الدولي بنادي الأهلي طرابلس «محمد نشنوش» بالتهابات في الغدة الدرقية عبر فيروس انتقل إلى البنكرياس، ليخضع الحارس للفحوصات الطبية بأحد المستشفيات في جنوب أفريقيا.

يرافق «نشنوش» إداري الفريق حسين طليش، الذي يتابع حالته لحظة بلحظة، كما عانى محمد الغنودي وعلاء القجدار من نفس الأعراض، لكن تحسنت صحتهما وعادا مع الفريق.

كما داهم من قبل الفيروس الفريق من حوالى أسبوعين عبر إصابة اللاعب إبراهيما تانديا، ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي طرابلس السبت، إلى ليبيا قادمة من القاهرة.