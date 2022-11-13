الدبيبة يوجه للاهتمام بالحالة الصحية للحارس «نشنوش»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، بالتواصل مع السفارة الليبية بجنوب أفريقيا، ومتابعة حالة حارس نادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي «محمد نشنوش»، لتسهيل إجراءات علاجه ومتابعة حالته الصحية بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا.

ويتابع وزير الرياضة الحالة الصحية للحارس «نشنوش» قائد فريق الأهلي طرابلس، باهتمام متواصل وحرص كبير، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

-شاهد عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لديربي النصر والأهلي بنغازي في «دورينا»

-حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

وكان الحارس الدولي قد تعرض لوعكة صحية عقب مباراة فريقه مع نادي ماريو جلانتيس الجنوب أفريقي في إطار الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية»، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

صورة من الخطاب الموجهة من الدبيبة لوزير الرياضة.(الإنترنت)