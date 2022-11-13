حكم الكرة المساعد «الغائب» الحاضر في ملاعب الدوري الليبي الممتاز (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

الحكم المساعد «علي الغائب» من الحكام الشبان الذين برزوا في المواسم الأخيرة، وبدأ يخطو الخطوات الأولى بملاعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث التحق الحكم المساعد «علي الغائب» بمجال التحكيم لأول مرة العام 2013.

وتدرج «الغائب» سريعًا بمختلف درجات الدوريات المختلفة، وسجل ظهوره الأول كحكم مساعد في الدوري الليبي الممتاز، في مباراة الاتحاد والأولمبي خلال أكتوبر العام 2017، وفي الموسم الرياضي قبل الماضي 2020-2021 شارك في إدارة خمس مباريات رسمية بالدوري الليبي الممتاز.

- الاتحاد بالعلامة الكاملة.. و3 تعادلات في الجولة الرابعة من الدوري الليبي

وخلال الموسم الماضي، شارك في إدارة مباراة واحدة جمعت فريقي التعاون والهلال، واستهل ظهوره التحكيمي خلال مسابقة الموسم الحالي بإدارة مباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الجولة الماضية لحساب فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز.

ويراود الحكم المساعد الشاب طموحات كبيرة بالظهور بمستوى أفضل خلال الموسم الحالي، مع استمرار ومواصلة تأكيد حضوره وتميّزه في هذا المجال من أجل أن يكون «الغائب» حاضرًا في كل المواعيد الكروية، لإثبات قدراته وجاهزيته واستعداده للمساهمة مع رفاقه في إنجاح مسابقات كرة القدم المحلية.

الحكم المساعد «علي الغائب». (فيسبوك)

الحكم المساعد «علي الغائب». (فيسبوك)

الحكم المساعد «علي الغائب». (فيسبوك)