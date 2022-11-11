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الاتحاد بالعلامة الكاملة.. و3 تعادلات في الجولة الرابعة من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 11 نوفمبر 2022, 11:01 مساء
الاتحاد بالعلامة الكاملة.. و3 تعادلات في الجولة الرابعة من الدوري الليبي
لقطة من مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي.( قناة الوسط wtv)
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عزز الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوزه مساء اليوم الجمعة على المدينة بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وأقيمت مساء اليوم الجمعة أربع مباريات على ملاعب: طبرق وشهداء بنينا وأبوسليم ومصراتة ضمن الجولة الرابعة.

فوز في آخر الدقائق للاتحاد
فعلى ملعب ابوسليم، عزز الاتحاد صدراته وحقق فوزه الرابع هذا الموسم بعد انتصاره على المدينة في آخر دقائق المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 85 عبر اللاعب البديل يحيى الزلتيني في لقاء شهد الندية والاندفاع البدني وإهدار الفرص.

ووصل الاتحاد إلى النقطة 12 من أربع انتصارات، بينما خسر المدينة للمرة الأولى هذا الموسم، وهو الذي تعادل 3 مباريات حتى الآن.

وخيم التعادل السلبي على لقاء الأولمبي والاتحاد المصراتي في المباراة التي اقيمت بملعب مصراتة، ليصل الأولمبي إلى النقطة الثالثة، بينما حقق الاتحاد المصراتي أولى النقاط في سجله.

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تعادلان في طبرق وبنغازي
وفي طبرق، حقق فريق الصداقة تعادلا ثمينا مع الصقور بهدف لكل فريق. سجل هدف الصقور لاعبه الرصاصي، قبل أن يتعادل الشيخ سيدي، ليرتفع رصيد الصقور إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات والصداقة إلى 4 نقاط من 4 مباريات.

المباراة الرابعة جرت بملعب شهداء بنينا بين الهلال وشباب الجبل وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة، إذ سجل هدف شباب الجبل محمد بلاش، ثم تعادل الهلال في آخر أنفاس اللقاء، من علامة الجزاء في الدقيقة 93 عبر المحترف أداما، وبات في رصيد الهلال نقطتين، وشباب الجبل 3 نقاط.

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