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شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 04:15 مساء
شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»
إعلان قناة الوسط عن برنامج «الاستوديو التحليلي» لمباريات الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دورينا. (قناة الوسط)
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تقدم قناة الوسط «WTV»ا«الاستوديو التحليلي» لقمة الاتحاد والمدينة ومواجهة الاتحاد المصراتي والأولمبي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

يقدم البرنامج مراد دخيل، في حضور خبيري التحليل عادل الخمسي وعلي ارحومة.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

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- لمشاهدة تسجيلا لـ الاستوديو التحليلي قبل المباراة.. اضغط هنا

 

 

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