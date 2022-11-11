شاهد: مباراة الاتحاد-المدينة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «WTV»ا«الاستوديو التحليلي» لقمة الاتحاد والمدينة ومواجهة الاتحاد المصراتي والأولمبي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

يقدم البرنامج مراد دخيل، في حضور خبيري التحليل عادل الخمسي وعلي ارحومة.

تردد قناة الوسط (WTV) على النايل سات

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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