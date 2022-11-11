«الاتحاد» وحيداً في الصدارة.. و«دارنس» يحتج على الحكم

القاهرة - بوابة الوسط

منافسات مهمة شهدتها الجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم، 7 مباريات انتهت 5 منها بالتعادل، بينما خرج فريقان بالعلامة الكاملة، حيث عزز فريق «الاتحاد» صدارته للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات، بعد فوزه بملعب أبوسليم على «الخمس» بنتيجة هدف دون رد سجله أحمد الهرام في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وبينما بقي «الخمس» بنقطة واحدة، حافظ «الأهلي بنغازي» على الترتيب الأول بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب فوزه على فريق «دارنس» بنتيجة (2 - 1) بملعب شهداء بنينا في مباراة مثيرة بعد ما افتتح «دارنس» التسجيل عن طريق لاعبه حسين بن يحيى في الدقيقة 68 وظل «دارنس» متقدماً بهدف لصفر حتى الدقيقة 90 عندما احتسب الحكم محمد القبضي ركلة جزاء لصالح «الأهلي» وسط احتجاج لاعبي «دارنس» تمكن خلالها هداف «الأهلي» أحمد كرواع من تسجيل التعادل وإضافة هدف الفوز في الدقيقة 98 من المباراة.

وانتهت مباراة «المدينة» و«السويحلي»، التي أُقيمت في ملعب الجميل، بالتعادل السلبي، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح لدى «السويحلي» 7 نقاط، والمدينة 3 نقاط من ثلاثة تعادلات، وفي ملعب شهداء بنينا.

التعادل يحسم لقاء الهلال والتعاون

وفي مباراة مثيرة شهدت الندية والفرص الضائعة والأهداف الجميلة، انتهت مباراة «الهلال» و«التعاون» بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل مثله، حيث سجل للهلال المعتصم التائب في الدقيقة 81، ورد عليه الأمجد عمار بهدف للتعاون في الدقيقة 86 وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء للهلال أهدرها أسامة بلعيد، كما أُشهرت البطاقة الحمراء ضد لاعب «التعاون» التاورغي، واكتفى الهلال بحصده نقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد «التعاون» إلى نقطتين فقط.

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وعلى ملعب شهداء بنينا وضمن المجموعة الأولى انتهت مباراة فريقي «الصداقة» و«شباب الجبل»، بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، تقدم «الصداقة» بهدف أحمد سعد في الدقيقة 48 وعدل محمد بلاش النتيجة لشباب الجبل في الدقيقة 58 وأهدر لاعب «الصداقة» عزيز بن محمد ركلة جزاء، وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده، حيث رفع «الصداقة» رصيده إلى 3 نقاط وزاد شباب الجبل رصيده إلى نقطتين مع وجود مباراة له مؤجلة أمام «الأخضر»، وفي مباراته مع أبوسليم بادر «الأولمبي» بالتسجيل عبر لاعبه محمد البوعيشي في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أهدر «أبوسليم» ركلة جزاء تصدى لها حارس «الأولمبي» أسامة المندلسي لركلة جزاء في الدقيقة 75، وواصل «أبوسليم» ضغطه على مرمى «الأولمبي» حتى استطاع انتزاع هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه التونسي تامر الصالحي لينتهي بنتيجة هدف لهدف.

مواعيد الجولة الرابعة للدوري

بدورها، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم، التي تنطلق اليوم الخميس، حيث يحل «التعاون» ضيفاً على «دارنس» بملعب درنة في أولى مباريات الجولة. وعلى ملعب الزاوية، يستضيف «أساريا» منافسه «الخمس»، وفي ثاني أيام الجولة، تقام غدا الجمعة أربع مباريات، في ملعب طبرق يستضيف الصقور نظيره الصداقة، ثم على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، يحل شباب الجبل ضيفاً على الهلال.

أما ملعب أبوسليم بطرابلس، من المقرر أن يستضيف قمة مرتقبة تجمع «الاتحاد» والمدينة، ويحل الأولمبي ضيفاً على «الاتحاد» المصراتي على ملعب مصراتة، وتقام مباراة واحدة يوم السبت على ملعب الزاوية، تجمع بين أبوسليم والمحلة، وفي ختام الجولة، ستقام مباراتان يوم الأحد، الأولى على ملعب بنينا، الذي سيشهد دربي بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي، ثم تعقبه مباراة الأخضر ومنافسه التحدي، وأجلت لجنة المسابقات مباراة واحدة كانت ستقام على ملعب مصراتة بين السويحلي والأهلي طرابلس، بسبب مشاركة الأخير في كأس «الكونفدرالية الأفريقية»، ويتصدر فريق الأهلي بنغازي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في المقابل يتصدر فريق «الاتحاد» المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

من جهته، طالب نادي «دارنس» لجنة التحكيم العامة بمعاقبة الحكم محمد القبضي الذي أدار مباراة «دارنس» مع الأهلي بنغازي، التي جرت بملعب شهداء بنينا ضمن الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وأكد رئيس نادي «دارنس» سالم باطاو في بيان على «رفض نادي دارنس رفضاً تاماً تكليف الحكم محمد القبضي، لتحكيم أي مباراة مستقبلاً يكون نادي دارنس طرفاً فيها»، واستنكر سالم باطاو ما وصفه بـ«الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقنا خلال المباريات التي تضيع جهودنا وتحرمنا حقوقنا في تحقيق النتائج الإيجابية وتسلبنا حظوظنا في تحقيق المراتب التي نطمح لها». كما طالب رئيس نادي «دارنس» لجنة التحكيم بـ«تطبيق القانون على كل من يتسبب في أي ظلم تحكيمي متعمد يؤثر على نتائج المباريات، والتشديد على تنبيه الحكام بضرورة تحري الحيادية ومنح مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الفرق في جميع المباريات».