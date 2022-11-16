مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً سهلاً على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في ختام استعدادات المنتخب الأميركي الجنوبي لمونديال قطر 2022.

افتتح جوليان ألفاريز النتيجة لراقصي التانجو في الدقيقة 17، بعد تمريرة حريرية من ليونيل ميسي، وسجل أنخيل دي ماريا هدفين على التوالي في الدقائق 25 و36، قبل أن يختتم ميسي الشوط الأول بتسجيله الهدف الرابع، عند الدقيقة 44.

-ياسين بونو: سنهدي الفوز على كرواتيا لأمين الحارث

-الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

وفي الشوط الثاني قام المدرب الأرجنتيني سكالوني بإراحة أبرز نجومه، فيما اختتم خواكين كوريا أهداف الأرجنتين عند الدقيقة 60، رغم محاولات الإمارات العودة في المباراة، إلا أن الحظ عاند الأبيض اليوم.

وتسافر بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم، والتي تبدأها بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الحالي.

ولازالت الأرجنتين تحافظ على سلسلة اللاهزيمة، في طريقها لتحطيم رقم المنتخب الإيطالي (37 مباراة) متتالية دون هزيمة.