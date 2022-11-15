بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مهاجم المنتخب البرتغالي بيرناردو سيلفا أهمية وجود كريستيانو رونالدو في منتخب بلاده للمشاركة في مونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن كريستيانو هو السلاح الفتاك للمنتخب البرتغالي.

وأوضح سيلفا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن كريستيانو يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، ويضمن لك الفوز بالمباريات، لأنه قادر على تسجيل الأهداف في أي لحظة.

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ونوه بيرناردو بأنه لا يحبذ المنتخب الذي يتمحور حول لاعب واحد، حيث لا يجب الاعتماد المفرط على رونالدو فقط، بل يجب أن يساعده الفريق ككل، لكن وجود رونالدو يعطيك الأمان أنك سوف تسجل أهدافًا وتفوز بالمباريات.

وبسؤاله عن طموحاته في كأس العالم في قطر، قال البرتغالي: أحلم بالفوز بكأس العالم منذ أن كنت صغيرًا، لكن يجب أن نلعب كل مباراة على حدة، ونركز في كل مباراة للفوز بها.

ووقعت البرتغال في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية، ويستهل المنتخب مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب غانا.

