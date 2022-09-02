Atwasat

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 02:30 صباحا
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
المهاجم الغابوني أوباميانغ ينتقل رسميا إلى صفوف تشيلسي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي تشيلسي، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ضم مهاجم برشلونة، بيير إيمريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم المهاجم الغابوني حتى يونيو 2024، موضحا أن أوباميانغ وقع لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

برشلونة يعلن رحيل نجمه
فيما أعلن برشلونة عن انتقال مهاجمه لصفوف تشيلسي مقابل 12 مليون يورو.

- بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
- سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»

لا أستطيع الانتظار
وقال أوباميانغ عن انضمامه إلى صفوف تشيلسي، وفقا لـ«في الجول»: «إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الفريق ولا أستطيع الانتظار للبدء.. لدي بعض الأحلام غير المكتملة مع الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك من الجيد أن أعود وأحققها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة ...
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول
بورنموث يقيل مدربه بعد الخسارة «9-صفر» أمام ليفربول
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي أنتوني
بـ100 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي ...
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال ......
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022...
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» و«توتنهام» بـ«البريميرليغ» (صور)
مشادة عنيفة بين توخيل وكونتي تنتهي بطردهما في قمة «تشيلسي» ......
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما...
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب
جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في ......
المزيد
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»...
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي...
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ ......
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم
أول حكمة ساحة تدير مباراة في الدوري المصري لكرة القدم...
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
«ميلان» يسقط في فخ التعادل أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط