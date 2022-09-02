رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ضم مهاجم برشلونة، بيير إيمريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف النادي الإنجليزي عن ضم المهاجم الغابوني حتى يونيو 2024، موضحا أن أوباميانغ وقع لموسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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فيما أعلن برشلونة عن انتقال مهاجمه لصفوف تشيلسي مقابل 12 مليون يورو.

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