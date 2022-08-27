سترلينغ يقود «تشيلسي» للفوز على «ليستر سيتي»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «تشيلسي» في استعادة توازنه من جديد في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على نظيره «ليستر سيتي»، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ونجح رحيم سترلينغ في افتتاح أهدافه مع «تشيلسي»، في الدقيقة (47)، عندما تلقى تمريرة من كوكوريا، وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة فوق الحارس وارد لتتهادى في الشباك.

وعلى عكس سير مجريات المباراة، تمكن «تشيلسي» من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ أحرزه لاعبه الإنجليزي سترلينغ، في الدقيقة (63) بعد عرضية زاحفة أمام المرمى أرسلها له جيمس.

وجاء الرد سريعًا من «ليستر سيتي» في الدقيقة (66)، عبر بارنز الذي تبادل الكرة مع فاردي قبل أن يتخلص من تياغو سيلفا ويسدد في الشباك.

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وتلقى «تشيلسي» ضربة قوية في الدقيقة 28 بطرد كالاجار بعدما حصل على الإنذار الثاني بمنع لاعب «الثعالب» من الانفراد بالمرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد «تشيلسي» إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد «ليستر سيتي» عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.