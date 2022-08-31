بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل إصابة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بعدما تعرض وزوجته أليشا، إلى عملية سطو مسلح، فجر يوم الإثنين، في منزلهما الواقع في بلدة «كاستيلديفيلس».

وتأكد إصابة الدولي الغابوني أوباميانغ، وفقا لـ«بي إن سبورت» بكسر في الفك، عقب تعرضه لاعتداء مسلح، سيغيب على إثره لشهر عن الملاعب.

واقتحم ملثمون ومسلحون المنزل، وهددوا اللاعب وزوجته أليشا بالأسلحة النارية، وتمكنوا من سرقة الأموال والمجوهرات.

وكان بيير أوباميانغ قد انضم لبرشلونة، في صفقة انتقال حر، في فبراير2022، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتى عام 2025، إضافة لوجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين، في صيف 2023.

وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف برشلونة، والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اهتمام نادي تشيلسي بالتعاقد معه.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، خلال العام الجاري 2022، إذ سبق وأن تعرض الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب «البلوغرانا»، إلى حادثة أخرى، وذلك عند دخوله مقر تدريبات النادي في منتصف شهر أغسطس الجاري.