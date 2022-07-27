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رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع مدافع «سبورتنغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 10:38 مساء
رسميا.. «إيفرتون» يتعاقد مع مدافع «سبورتنغ»
المدافع روبن فيناغري ينضم إلى صفوف فريق «إيفرتون» على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من «سبورتنغ». (الإنترنت)
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أعلن نادي «إيفرتون»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع روبن فيناغري، من «سبورتنغ» البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وضم «سبورتنغ» لاعبه فيناغري، وهو أحد العناصر الصاعدة من فرق الشباب بالنادي، من «ولفرهامبتون واندرارز» في صفقة انتقال دائم هذا الشهر بعد إعارة لمدة عام واحد.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 18 مباراة مع «سبورتنغ» في جميع المسابقات الموسم الماضي.

حلم أصبح حقيقة
وقال فيناغري، وفقًا لـ«رويترز»: «إنه حلم أصبح حقيقة أن تنضم إلى نادٍ كبير مثل إيفرتون.. فرصة التعاون مع لاعبين جيدين للغاية ومدرب مميز مثل فرانك لامبارد جعلتني متحمسًا للتوقيع».

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وانضم فيناغري إلى «ولفرهامبتون» من نادي «موناكو» المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في العام 2017 على سبيل الإعارة أولًا ثم بشكل دائم بعدها بعام. ثم أمضى فترات معارًا إلى «أولمبياكوس» اليوناني و«فاماليكاو» البرتغالي قبل العودة إلى «سبورتنغ».

إيفرتون × تشيلسي
وسيبدأ «إيفرتون» مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل أمام «تشيلسي» في 6 أغسطس، بعد تجنبه الهبوط بإنهاء الموسم الماضي في المركز السادس عشر.

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