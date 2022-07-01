Atwasat

رسميا.. توتنهام يعلن ضم البرازيلي ريشارليسون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 03:41 مساء
رسميا.. توتنهام يعلن ضم البرازيلي ريشارليسون
البرازيلي ريتشارلسون ينضم بشكل رسمي إلى صفوف توتنهام بعقد حتى 2027. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم إيفرتون الدولي البرازيلي ريشارليسون، في صفقة قدرتها تقارير صحفية بمبلغ 58 مليون يورو من دون المكافآت.

ونشر توتنهام تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «يسرنا أن نعلن توقيع ريشارليسون من إيفرتون، في انتظار الحصول على تصريح عمل».

عقد حتى 2027
ووقع اللاعب البالغ 25 عاما عقدا حتى نهاية موسم 2027، حسب ما أشار توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني. ويمكن أن يكون ريشارليسون أغلى لاعب يتم التعاقد معه في تاريخ توتنهام، إذا تم دفع كل المكافآت المدرجة في الصفقة.

وانضم ريشارليسون إلى إيفرتون قادما من واتفورد في العام 2018 مقابل 50 مليونا. سجل «راقص السامبا» 53 هدفا في 152 مباراة لصالح الـ «توفيز»، منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في الـ «بريميرليغ».

- توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون
- رسميا.. توتنهام يتعاقد مع حارس ساوثامبتون
- رسميا.. توتنهام يضم نجم إنتر ميلان

منافسة قوية
ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي، أنتونيو كونتي، خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون، ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الظهرة × الخمس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الظهرة × الخمس» في الدوري الممتاز
كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر

كاركاتير خيري - رحيل الموسيقار علي ماهر
ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود

ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بجدري القرود
دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة
مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري

مواجهات قوية لتحديد بطل الدوري
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر

رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي

الرئيس الإندونيسي: سلمت بوتين رسالة من زيلينسكي
بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية

بايدن: لن أتحدث عن هذا الطلب في زيارتي للسعودية
في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها

في العدد 345: «عقدة اللاتوافق مستمرة».. وأزمة «الكهرباء» تطيح قياداتها
مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية

مصر تفكر في توسيع خلط الخبز بالبطاطا تزامنًا مع أزمة الغذاء العالمية
يا فاروق يا أنتيكا

يا فاروق يا أنتيكا
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة

باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة
«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف

«بلومبرغ»: مؤسسة النفط أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف
كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»

كلوديا غازيني: محادثات عقيلة والمشري في جنيف «لن تسفر عن نقطة تحول»
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بشكل رسمي.. البصرة العراقية تحتضن «خليجي 25»
بشكل رسمي.. البصرة العراقية تحتضن «خليجي 25»
على رأسهم محمد صلاح.. «كاف» يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
على رأسهم محمد صلاح.. «كاف» يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ...
لقاء ستوكهولم: ضربة موجعة لجاكوبس قبل أسبوعين من بطولة العالم
لقاء ستوكهولم: ضربة موجعة لجاكوبس قبل أسبوعين من بطولة العالم
توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون
توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون
السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء الطلق
السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
رسميا.. توتنهام يعلن ضم البرازيلي ريشارليسون
رسميا.. توتنهام يعلن ضم البرازيلي ريشارليسون...
مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا
مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس المرمى الألماني أورتيغا...
السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة بالهواء الطلق
السويدي دوبلانتيس يحقق أفضل رقم تاريخي في القفز بالزانة ......
توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون
توتنهام يقترب من ضم مهاجم إيفرتون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط