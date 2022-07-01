رسميا.. توتنهام يعلن ضم البرازيلي ريشارليسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع مهاجم إيفرتون الدولي البرازيلي ريشارليسون، في صفقة قدرتها تقارير صحفية بمبلغ 58 مليون يورو من دون المكافآت.

ونشر توتنهام تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «يسرنا أن نعلن توقيع ريشارليسون من إيفرتون، في انتظار الحصول على تصريح عمل».

عقد حتى 2027

ووقع اللاعب البالغ 25 عاما عقدا حتى نهاية موسم 2027، حسب ما أشار توتنهام في بيان عبر موقعه الإلكتروني. ويمكن أن يكون ريشارليسون أغلى لاعب يتم التعاقد معه في تاريخ توتنهام، إذا تم دفع كل المكافآت المدرجة في الصفقة.

وانضم ريشارليسون إلى إيفرتون قادما من واتفورد في العام 2018 مقابل 50 مليونا. سجل «راقص السامبا» 53 هدفا في 152 مباراة لصالح الـ «توفيز»، منها 6 أهداف في مباريات التسع الأخيرة في الموسم الماضي ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في الـ «بريميرليغ».

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منافسة قوية

ويلبي الانتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي، أنتونيو كونتي، خلال سوق الانتقالات الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون، ولاعب الوسط المالي إيف بيسوما من برايتون.