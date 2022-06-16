الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، جدول منافسات موسم (2022-2023)، والمقرر أن ينطلق في الخامس من أغسطس المقبل.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس، عندما يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره كريستال بالاس. ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على فريق وست هام يوم يوم الأحد 7 أغسطس المقبل، فيما يواجه ليفربول فولهام، وتشيلسي يلعب ضد إيفرتون.

مباريات الجولة الأولى:

الجمعة 5 أغسطس:

كريستال بالاس × أرسنال

السبت 6 أغسطس:

فولهام × ليفربول

بورنموث × أستون فيلا

ليدز يونايتد × وولفرهامبتون

ليستر سيتي × برينتفورد

نيوكاسل × نوتنجهام فورست

إيفرتون × تشيلسي

الأحد 7 أغسطس:

مانشستر يونايتد × برايتون

وست هام × مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولتين 11 و29 والمقرر إقامتها يومي 15 أكتوبر و1 إبريل. بينما يلعب ليفربول مبكرا أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة على أولد ترافورد يوم 20 أغسطس، بينما المباراة الأخرى في الجولة 26 يوم 4 مارس في أنفيلد.

وعن دربي مانشستر، فالمواجهة الأولى ستكون بين يونايتد وسيتي يوم 1 أكتوبر، في ملعب الاتحاد، والمباراة الثانية ستكون على ملعب أولد ترافورد يوم 14 يناير.

تتويج السيتي باللقب

وكان فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2021-2022)، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

بينما هبطت أندية بيرنلي وواتفورد ونورويتش إلى التشامبيونشيب. وصعدت أندية نوتنجهام وفولام وبورنموث إلى الدوري هذا الموسم.