المغرب يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس العرب للصالات بالفوز على الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

منتخب المغرب يفوز على نظيره الكويتي بنتيجة (4-6) في كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة حاليًا في الدمام.

حقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة (6-4)، في رحلة الدفاع عن لقبه في كأس العرب لكرة قدم الصالات، المقامة حاليًا في الدمام.

وأنهى الفريقان الشوط الأول بهدف لمثله، فيما حسم حامل اللقب نتيجة الشوط الثاني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، لينهي المباراة بـ6 أهداف مقابل 4 أهداف.

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ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022 التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.