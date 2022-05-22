منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لكأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وجه الاتحاد الليبي الدعوة إلى 31 لاعبًا للانضمام إلى معسكر منتخب كرة القدم داخل الصالات بداية من اليوم الأحد بفندق «باب البحر» بطرابلس.

يأتي هذا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة، واللاعبون هم: زياد عزيز وعباد الونسي وصهيب الغول وعبدالحكيم راشد وأدهم التومي وحسام الورفلي وعلي الشوشان (الاتحاد)، وسويسي محمد وأكرم البلسوس ومحمد خميس وفراس أبوخشيم (الأولمبي).



أيضًا عبدالحكيم وجيدة ومحمد أبوراس ورفيق كشلاف (أساريا) وسليمان الدرويش وجهاد عوين وعمر الأشلم (السويحلي) ومحمد أحمد علي وأسامة حمد (البراق) وعلي العمامي ويوسف عبدالرحمن (الجمارك) وأسامة الكاسح ومحمد قصيبات (الخور).



شملت القائمة أيضًا بدر حسن (الأهلي طرابلس) ومحمد العبار (النصر) وعبدالرحمن الغويل (الشباب الوحدوي) ورضا أحمد (العلا) وحسين رزق ألله (اتحاد غريان) وإبراهيم المهمل (البشائر) وعلي انقام (القلعة) وعبدالفتاح أحمد (الاتحاد المصراتي).