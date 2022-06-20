منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات يفوز وديا على «الاتفاق» السعودي استعدادا لكأس العرب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز أمس الأحد، المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم داخل الصالات وديًا على فريق «الاتفاق» السعودي أحد أندية الدوري الممتاز لكرة الصالات بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد.

تأتي المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي ستقام بمدينة الدمام السعودية.

وقد أوقعت القرعة المنتخب الوطني الليبي مع منتخبي السعودية وفلسطين، وستنطلق اليوم الإثنين منافسات كأس العرب، حيث يلتقي من المجموعة الأولى، منتخب المغرب مع منتخب الكويت، بينما يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب الصومال.

في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع منتخب العراق، بينما ينتظر منتخب الجزائر حتى الجولة الثانية ليستهل مشواره في البطولة.

وفي المجموعة الثالثة يختتم منتخب السعودية مباريات كأس العرب حين يواجه منتخب فلسطين، بينما ينتظر منتخب ليبيا حتى الجولة الثانية ليخوض أولى مبارياته في البطولة.

منتخب ليبيا أمام الاتفاق السعودي. (فيسبوك)

منتخب ليبيا أمام الاتفاق السعودي. (فيسبوك)

منتخب ليبيا أمام الاتفاق السعودي. (فيسبوك)

منتخب ليبيا أمام الاتفاق السعودي. (فيسبوك)

منتخب ليبيا أمام الاتفاق السعودي. (فيسبوك)