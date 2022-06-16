بعثة «الفرسان» في «الدمام» استعدادا لكأس العرب لـ«كرة الصالات»

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، مساء أمس الثلاثاء، إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام بمدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 من شهر يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

ونشر الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور من بعثة المنتخب، وعلق عليها: «رحلة منتخبنا الوطني للكرة الخماسية إلى الدمام السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب للكرة الخماسية».

وأوضح: «انطلاقاً من فندق باب البحر بالعاصمة طرابلس مرورا بمطار معتيقة الدولي وكذلك مطار إسطنبول إلى الوصول لمدينة الدمام السعودية في وقت متأخر من ليلة البارحة.. نسأل الله التوفيق لأبناء المدرب الوطني عبدالباسط النعاس في هذه المشاركة».

16 لاعبا

وتضم بعثة المنتخب الوطني 16 لاعبًا إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد الباسط النعاس، والمدرب المساعد أشرف الدرسي ومدرب الحراس محمد الشريف.

«فرسان المتوسط» في المجموعة الثالثة

وكانت قرعة البطولة التي جرت مؤخرًا قد أوقعت المنتخب الوطني ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من السعودية مستضيف البطولة وفلسطين.

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بينما ضمت المجموعة الأولى حامل بطولة النسخة الأخيرة منتخب المغرب إلى جانب منتخبات الكويت وموريتانيا والصومال. بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر والعراق والجزائر.

موعد مشاركة المنتخب

ويلتقي المنتخب الوطني الليبي في الجولة الافتتاحية بنظيره الفلسطيني يوم 21 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت ليبيا في صالة الخضراء بالدمام. فيما يختتم الفرسان منافسات مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب السعودي يوم 22 يونيو الجاري، في توقيت المباراة الأولى نفسه.

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي.