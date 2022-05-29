علي العياط يمثل التحكيم الليبي في كأس العرب لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم للصالات، 16 حكمًا لإدارة مباريات بطولة كأس العرب للصالات، التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 20 إلى 26 يونيو المقبل.

واختُير الحكم الليبي محمد العياط، ضمن الحكام الذين يديرون المباريات وهم، فهد الحوسني وأحمد عبدالله من الإمارات، وحسين علي البحار، وأسامة سعيد من البحرين، وأيمن كمون وعبدالأكرم الهنتاتي من تونس، وحسن محمد الجبوري، وهاوكار أحمد من العراق، ومحمد حسن أحمد، وطارق سامي علي من مصر، وخالد حنيش، وسعيد الحوض من المغرب، وعمار بهلوان من الجزائر، والسعودي سعد الحيان، والكويتي عبدالعزيز الصراف.

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وأشار الاتحاد العربي إلى أنه سيجري تأمين الإقامة والمواصلات الداخلية لجميع الحكام بالإضافة إلى مصروف جيب يومي وقدره 150 دولارًا لكل حكم.