معسكران لـ«منتخب الصالات» بطرابلس والقاهرة قبل الظهور العربي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، تدريباته وتحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب بالسعودية، بإقامة معسكر تدريبي بمدينة طرابلس بداية من يوم 22 من شهر مايو الجاري.

وتتواصل تحضيرات منتخب الصالات حتى الخامس من شهر يونيو المقبل، حيث سيتحول الفريق لإقامة معسكر تدريبي بمصر، التي ستكون المحطة التحضيرية الأخيرة قبل المشاركة العربية، حيث ستتحول بعثة الفريق بداية من السابع عشر من شهر يونيو المقبل، إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام بمدينة الدمام خلال الفترة من 19 إلى 26 من شهر يونيو المقبل.

- 23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات

- 25 فبراير.. كأس سوبر الصالات بين الاتحاد واتحاد غريان

ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية، هي إلى جانب «فرسان المتوسط»، منتخبات السعودية البلد المستضيف، والجزائر والصومال والعراق والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا وفلسطين.

مدرب المنتخب

ويتولى مهمة تدريب المنتخب الليبي، المدرب الوطني عبدالباسط النعاس، بمساعدة المدرب أشرف الدرسي، ومحمد الشريف مدرباً لحراس المرمى.

يذكر أن بطولة كأس العرب، كانت توقفت وتعثرث كثيراً منذ انطلاق نسختها الأولى العام 1998، حيث أُقيمت في 5 مناسبات، وتوج المنتخب المصري بلقبها في مناسبتين وفاز المنتخب الليبي بلقبها في مناسبتين، فيما توج المنتخب المغربي ببطولة النسخة الخامسة والأخيرة خلال العام الماضي.