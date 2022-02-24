«نابولي Vs برشلونة».. قمة حامية من أجل خطف بطاقة التأهل بالدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه الأنظار، مساء الخميس، إلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» حيث القمة الحامية المفتوحة على كافة الاحتمالات بين نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم.

وتبقى حظوظ نابولي وبرشلونة قائمة في بلوغ الدور ثمن النهائي بتعادلهما ذهابًا 1-1 وإلغاء قاعدة ترجيح الأفضلية بالأهداف المسجلة خارج القواعد، وبالتالي فإن فوز أحدهما وحده يمنحه بطاقة التأهل.

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وعلق مدرب برشلونة تشافي هرنانديس على المواجهة قائلًا: «إنها مباراة نهائية أخرى.. علينا أن نواصل.. لسنا في وضع جيد، هذا هو واقعنا.. ولكن هناك ديناميكية جيدة، أرى ذلك، وعلينا فقط أن نكون أكثر موثوقية، وأكثر اتساقًا، وفوق كل شيء، أن نعرف كيف ندافع بالكرة».

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة كون المسابقة هي الوحيدة المتبقية له لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا وابتعاده بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الليغا، وبالتالي فإن الخروج من الـ«يوروبا ليغ» سيكون بمثابة نكسة للنادي الذي بصدد إعادة بناء صفوفه واستعادة توهجه.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد شوطه الثاني الواعد أمام نابولي ذهابا عندما قلب تخلفه بهدف للبولندي بيوتر جيلينسكي (29) إلى تعادل بهدف لوافده الجديد فيران توريس (59 من ركلة جزاء)، وفوزه الرائع الذي تلاه في الدوري المحلي على حساب مضيفه فالنسيا (4-1) الأحد.

خسارة برشلونة

وخسر برشلونة مباراتين فقط وبعد التمديد منذ خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني (صفر-3) في الثامن من ديسمبر الماضي، وكانتا أمام غريمه ريال مدريد 2-3 في نصف نهائي الكأس السوبر المحلية في الرياض في 13 يناير الماضي، وأتلتيك بلباو (1-3) في ثمن نهائي مسابقة الكاس المحلية في 20 منه.

ولا تختلف حال نابولي عن برشلونة بخصوص إنقاذ الموسم بعد خروجه من ثمن نهائي كأس إيطاليا بخسارة مدوية أمام فيورنتينا 2-5، وإن كانت حظوظه للتتويج بالدوري لا تزال قائمة؛ حيث يتخلف بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر، لكنه تلقى ضربة موجعة في صراعه مع شريكه إنتر ميلان حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل، وذلك بسقوطه في فخ تعادل مخيب وصعب أمام كالياري الثامن عشر 1-1 الأحد.

ويعول نابولي على عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بالنادي الكاتالوني، وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي المقرر سحب قرعته الجمعة.