التعادل يحسم الفصل الأول من مواجهة بنفيكا وأياكس في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

حسم التعادل الفصل الأول من المواجهة بين البطلين السابقين بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، (2-2) أمس الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المواجهة الثانية في ثمن النهائي بين فريقين متوجين باللقب القاري، بعد تلك التي تجمع ليفربول الإنجليزي بإنتر الإيطالي، قدم بنفيكا وأياكس مباراة مفتوحة ومثيرة تقدم فيها الضيف الهولندي مرتين لكن صاحب الأرض لم يستسلم وأبقى باب تأهله إلى ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2015-2016 مفتوحًا، لا سيما مع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار.

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ويدين بنفيكا، بطل 1961 و1962، بتجنب السقوط على أرضه إلى البديل الأوكراني رومان يارميتشوك الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72 من مباراة سجل خلالها الهداف العاحي لأياكس سيباستيان هالر هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، كما أنه كان صاحب التعادل لبنفيكا عن طريق الخطأ في مرماه.

ولم تكن مواجهة الأربعاء التي ستتجدد في أمستردام إيابًا في 15 الشهر المقبل، الأولى بين الفريقين في المسابقة، إذ تواجها للمرة الأولى في ربع النهائي العام 1969 وتبادلا الفوز 3-1 ذهابًا وإيابًا، وكان الحسم بمباراة ثالثة انتهت لصالح الفريق الهولندي بثلاثة نظيفة بعد التمديد. وقتها بلغ أياكس المباراة النهائية وخسر أمام ميلان الإيطالي 1-4.

وتجدد الموعد بينهما في الدور نصف النهائي موسم 1971-1972 وفاز أياكس 1-صفر ذهابًا وتعادلا صفر-صفر إيابًا في طريقه إلى اللقب الثاني على التوالي في تاريخه عندما تغلب على إنتر ميلان 2-صفر في المباراة النهائية.

والتقى الفريقان للمرة الثالثة موسم 2018-2019 وكانت في دور المجموعات ومرة أخرى فاز أياكس 1-صفر ذهابًا وتعادلا 1-1 إيابًا في طريقه بقيادة ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ إلى نصف النهائي الذي ودعه على يد توتنهام الإنجليزي.

تفاصيل المباراة

وبعد بداية لصالح بنفيكا الذي هدد مرمى ضيفه في الدقيقة الثالثة برأسية صدها الحارس ريمكو باسفير للبلجيكي يان فيرتونغن، دخل أياكس في أجواء اللقاء وانطلق نحو منطقة مضيفه حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 18 بعدما استفاد من حطأ دفاعي للمضيف لكي ينطلق بهجمة سريعة انتهت بعرضية من البرازيلي أنتوني وصلت الى الصربي دوشان تاديتش الذي تابعها مباشرة في شباك الحارس اليوناني أوديسيس فلاخوديموس.

وبعد إعادته بنفيكا إلى اللقاء بهدف عن طريق الخطأ بتحويله عرضية فيرتونغن في شباك حارسه باسفير (26)، عوض هالر سريعًا وأعاد أياكس إلى المقدمة بهدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم وذلك بعدما تابع كرة سددها في بادئ الأمر في الحارس فلاخوديموس إثر تمريرة من ستيفن بيرغويس، فعادت إليه ليسددها في الشباك البرتغالية (29).

وحصل هالر على فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبيل استراحة الشوطين بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة مرتدة من القائم الأيسر لزميله المكسيكي إدسون ألفاريس، إلا أنه أطاح بالكرة بجانب القائم والمرمى مشرع أمامه (44).

وبعد سيل من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، عادت الحياة إلى بنفيكا في الدقيقة 72 حين أدرك التعادل إثر كرة قوية سددها غونسالو راموس، فصدها الحارس باسفير لكنها وجدت في طريقها البديل المندفع ياريمتشوك الذي تابعها برأسه في الشباك (72).