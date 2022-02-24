هدف إلانجا في الدقائق الأخيرة يمنح مانشستر يونايتد التعادل مع أتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

هز البديل الشاب أنطوني إلانجا، الشباك قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد للتعادل 1-1 مع مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدا يونايتد مفككا مرة أخرى وافتقر للإبداع وحاصره أتليتيكو منذ البداية قبل أن يفتتح صاحب الأرض التسجيل بضربة رأس رائعة من جواو فيلكس من تمريرة رينان لودي العرضية.

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وأتيحت العديد من الفرص لأتليتيكو لتعزيز تفوقه ورد إطار المرمى كرتين للفريق الإسباني الذي عوقب على لحظة من عدم التركيز عندما فقد الكرة لصالح برونو فرنانديز قبل عشر دقائق من النهاية.

ومرر اللاعب البرتغالي الكرة إلى إلانجا البالغ عمره 19 عاما الذي هز الشباك من التسديدة الوحيدة ليونايتد على المرمى في المباراة بأكملها.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، في الـ15 من مارس المقبل، في معقل النادي الإنجليزي «أولد ترافورد».