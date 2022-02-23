مانشستر يونايتد يحل ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد لتصحيح المسار في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني في ختام ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

يحل يونايتد الباحث عن إنهاء خمسة أعوام عجاف دون ألقاب، ضيفًا على أتلتيكو الذي تراجع مستواه بشدة هذا الموسم وبات تقريبًا خارج حسابات الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني.

والتقى الفريقان مرّة واحدة في المسابقات القارية وكانت موسم 1991-1992 في الدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» حاليًا، وقتها فاز أتلتيكو على أرضه بثلاثية نظيفة ذهابًا، عجز «الشياطين الحمر» بقيادة مدربهم الأسطوري السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون عن تعويضها إيابًا؛ حيث اكتفوا بتعادل إيجابي (1-1).

ويواجه يونايتد تحديًا صعبًا للبقاء بين كبار القارة الموسم المقبل في ظل معركة شرسة على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في بطولة إنجلترا، ويقف على بُعد 17 نقطة من غريمه وجاره اللدود مانشستر سيتي المتصدر، كما ودّع مسابقتي الكأس المحليتين، لذا يشكل دوري الأبطال فرصته الوحيدة لحصد لقب هذا الموسم.

لكن الفريق الإسباني ليس في أفضل حالاته هذا الموسم بعد إنجازه الرائع الموسم الماضي عندما توج بلقب الدوري للمرة الثانية في 25 عامًا على حساب الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على غرار العام 2014.