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بنفيكا يخشى أياكس المنتشي محليا في ليلة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 04:17 مساء
بنفيكا يخشى أياكس المنتشي محليا في ليلة دوري الأبطال
مباراة لأياكس أمستردام في الدوري الهولندي. (إنترنت)
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يستقبل ملعب «النور» في لشبونة قمة بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، ويأمل بنفيكا في مواصلة مغامرته في البطولة، خصوصًا أن القرعة رحمتهما من مواجهة الكبار.

يمني بنفيكا النفس في تفادي سيناريو غريمه التقليدي سبورتينغ الذي مني بخسارة مذلة أمام ضيفه مانشستر سيتي (صفر-5) الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور ذاته، ويعاني بطل الدوري البرتغالي الأمرين هذا الموسم؛ حيث يحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة خلف غريمه الآخر بورتو المتصدر، وهو يدخل المباراة عقب تعادل مخيب أمام مضيفه بوافيستا المتواضع (2-2).

في المقابل، يتصدر أياكس دوري بلاده بفارق خمس نقاط أمام غريمه أيندهوفن، وهو حقق العلامة الكاملة في مبارياته السبع الأخيرة، وتنبعث رائحة الثأر من المواجهة خصوصًا بالنسبة للفريق البرتغالي.

التقى الفريقان للمرة الأولى في المسابقة بالدور ربع النهائي العام 1969 وتبادلا الفوز (3-1) ذهابًا وإيابًا وكان الحسم بمباراة ثالثة انتهت لصالح الفريق الهولندي بثلاثية نظيفة بعد وقت إضافي بينها ثنائية لإينغه دانيلسون في الدقيقتين 104 و109 والطائر الراحل يوهان كرويف (92)، وقتها بلغ أياكس المباراة النهائية وخسر أمام ميلان الإيطالي (1-4).

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