المواعيد الجديدة لمباريات الدوري الإنجليزي في «أبريل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إجراء بعض التعديلات على مواعيد مباريات «البريميرليغ» خلال شهر أبريل المقبل.

وقالت الرابطة إن مباراة أستون فيلا وتوتنهام ستصبح يوم الأحد 10 أبريل في الساعة 16:30، إذ كان من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي أو ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

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وقالت الرابطة إن مباراة مانشستر سيتي وليفربول ستنتقل إلى يوم السبت 9 أبريل، في الساعة 17:30، إذ كان من المقرر أن يلعب أحد الفريقين في دوري الأبطال يوم الثلاثاء 12 أبريل.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فإن المواعيد الجديدة للمباريات، ستكون كالآتي:

السبت 2 أبريل:

12:30 ليفربول × واتفورد

17:30 مانشستر يونايتد × ليستر

الأحد 3 أبريل:

14:00 وست هام × إيفرتون

16:30 توتنهام × نيوكاسل

الإثنين 4 أبريل

20:00 كريستال بالاس × آرسنال

الجمعة 8 أبريل

20:00 نيوكاسل × وولفرهامبتون

السبت 9 أبريل

12:30 إيفرتون × مانشستر يونايتد

17:30 أستون فيلا × توتنهام

الأحد 10 أبريل

14:00 نورويتش × بيرنلي

16:30 مان سيتي × ليفربول