وسائل إعلام إنجليزية: أنباء عن إصابة صلاح بـ«كورونا» وترقب للمسحة الثانية بعد ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 04:24 مساء
محمد صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، أن جناح نادي «ليفربول»، النجم المصري محمد صلاح، أُصيب بفيروس «كورونا»، وذكرت شبكة «فيرم» الإنجليزية، أن محمد صلاح أُصيب بفيروس «كورونا»، حيث كشفت ذلك المسحة الأولى التي أجراها مع لاعبي «ليفربول» قبل مواجهة «توتنهام» في الدوري الإنجليزي.

وأضافت: «صلاح سوف يخضع لمسحة ثانية، اليوم السبت، وذلك لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى، وبناء على ذلك ستتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول».

من جانبه، كشف الناطق الإعلامي لنادي «ليفربول» حقيقة إصابة صلاح بفيروس «كورونا»، قائلاً: «ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة».

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وأضاف: «لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر»، ويتصدر صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا.

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