رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون، يوم السبت، بسبب تفشي كوفيد-19 في أولد ترافورد.
وقالت الرابطة في بيان: «يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع».
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وأوضحت: رغم معرفتنا بأن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19 تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى».
صحة اللاعبين تبقى الأولوية
وقال النادي، في بيان له: «مانشستر يونايتد يؤكد أن مباراته في البريميرليج أمام برايتون، المجدولة يوم السبت 18 ديسمبر في الساعة 12:30 تم تأجيلها وستعاد جدولتها في وقت لاحق».
وأضاف: «صحة اللاعبين والجهاز الفني تبقى الأولوية، وبالنظر إلى عدد المصابين من اللاعبين والجهاز، والذين يحتاجون إلى العزل بسبب كوفيد - 19، لا يملك النادي خيارا سوى طلب إقامة المباراة في موعد آخر، وقد قرر مجلس البريميرليج تأجيلها، بالنظر إلى الإرشادات الخاصة بالمستشارين الطبيين».