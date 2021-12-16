رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 05:21 مساء
مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون، يوم السبت، بسبب تفشي كوفيد-19 في أولد ترافورد.

وقالت الرابطة في بيان: «يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع».

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وأوضحت: رغم معرفتنا بأن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19 تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى».

صحة اللاعبين تبقى الأولوية
وقال النادي، في بيان له: «مانشستر يونايتد يؤكد أن مباراته في البريميرليج أمام برايتون، المجدولة يوم السبت 18 ديسمبر في الساعة 12:30 تم تأجيلها وستعاد جدولتها في وقت لاحق».

وأضاف: «صحة اللاعبين والجهاز الفني تبقى الأولوية، وبالنظر إلى عدد المصابين من اللاعبين والجهاز، والذين يحتاجون إلى العزل بسبب كوفيد - 19، لا يملك النادي خيارا سوى طلب إقامة المباراة في موعد آخر، وقد قرر مجلس البريميرليج تأجيلها، بالنظر إلى الإرشادات الخاصة بالمستشارين الطبيين».

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