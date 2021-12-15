19 حالة إيجابية بفيروس «كورونا» داخل «مانشستر يونايتد»

علم مانشستر يونايتد. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، حجم تفشي فيروس «كورونا» داخل صفوف فريق نادي «مانشستر يونايتد» الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال جيمس داكر الصحفي بـ«تليغراف»، إن 19 حالة إيجابية متواجدة داخل «مانشستر يونايتد» بين لاعبي الفريق الأول والرديف والطاقم التدريبي.

وتأجلت مباراة «مانشستر يونايتد» و«برينتفورد» بسبب وجود إصابات بفيروس «كورونا» داخل الفريق.

وبحسب «مانشستر إيفينينغ نيوز»، فإن 18 لاعبًا تواجدوا اليوم في مقر تدريبات مانشستر يونايتد وخضعوا لفحص فيروس «كورونا» في السيارات قبل دخول «الكارينغتون».

ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت مباراة «مانشستر يونايتد» أمام «برايتون» ستقام أم لا.

وتأجلت مباراتا «توتنهام» و«بيرنلي»، و«واتفورد» و«بيرنلي» في الدوري حتى الآن بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وطلب أكثر من نادٍ تأجيل مباراته في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي منها «ليستر سيتي» و«توتنام»، ولكن رابطة البريميرليغ رفضت التأجيل.