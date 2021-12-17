كلوب: تعليق مباريات الدوري الإنجليزي لن يقضي على «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 02:58 مساء
مدرب ليفربول يورجن كلوب. (الإنترنت)

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أنه لا يرى فائدة كبيرة من تعليق البريمييرليغ عدة أيام، لأن الفيروس سيظل موجودًا حين تعود المنافسات.

ويعد ليفربول الذي جرى تطعيم جميع لاعبيه والعديد منهم بالفعل بالجرعة الثالثة، هو أحد الفرق القليلة التي لم تتأثر بالتأجيلات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عانى بالفعل من تعليق 9 مباريات.

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وعقب الفوز على نيوكاسل (3-1) قال كلوب: «لا أرى فائدة كبيرة من تعليق البريمييرليغ لأنه حين نعود كل شيء سيبقى كما هو».

العودة إلى المنزل
وأضاف: «إذا كان الفيروس سيختفي بعدها، سأكون أول من يدعو لوقف المنافسات، والعودة إلى المنزل وانتظار أن يزول، لكن هذا لن يحدث، لذلك، ما الفائدة الحقيقية من التوقف؟».

وفي مواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البريمييرليغ، دعا مدربون مثل توماس فرانك، المدير الفني لبرينتفورد، إلى إيقاف المسابقة لبضعة أيام، للسماح للاعبين بالتعافي.

ويتطلع ليفربول، الذي أعلن أمس الخميس إصابة كل من فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز وفابينيو بالفيروس التاجي، لخوض مواجهة توتنهام المقررة يوم الأحد في لندن ضمن منافسات البريمييرليغ.

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