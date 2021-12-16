3 إصابات بفيروس كورونا داخل تشيلسي

لاعبو تشيلسي. (الإنترنت)

بات تشيلسي أحدث فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز معرضًا لخطر تفشي محتمل لفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق الأول بالفيروس قبل مواجهة الليلة أمام إيفرتون.

وخسر البلوز بالفعل خدمات لاعب خط الوسط ماتيو كوفاسيتش بسبب فحص إيجابي لـ«كورونا» عند عودته من إصابة في أوتار الركبة.

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وقالت صحيفة «ديلي إكسبريس» مساء الخميس، إن التطور الجديد ظهر وسط الارتفاع الحاد في حالات كوفيد-19 بسبب المتحور الجديد «أوميكرون» القابل للانتقال بشكل كبير في إنجلترا، بعد أن سجل الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى عدد من الحالات الإيجابية على الإطلاق (42 حالة) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت مباراة توتنهام ضد برايتون هي أول مباراة في الدوري الإنجليزي تتعرض للتأجيل بسبب فيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي قبل إلغاء رحلة مانشستر يونايتد إلى برينتفورد يوم الثلاثاء.

وتم تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة بعد تفشي المرض في معسكر واتفورد، كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة توتنهام أمام مضيفه ليستر سيتي مساء الخميس.