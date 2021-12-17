دي بروين لا يزال متأثرا بإصابته الأخيرة بـ«كورونا»

دي بروين. (الإنترنت)

قال كيفن دي بروين إنه لا يزال متأثرًا بإصابته الأخيرة بـ«كوفيد-19» رغم أنه سجل هدفين لمانشستر سيتي في فوز كبير على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأضاف الدولي البلجيكي أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن بعد إصابته بكورونا الشهر الماضي.

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وأبلغ دي بروين وسائل إعلام بلجيكية: «لم أصل إلى أفضل مستوياتي حتى الآن.. جسدي لا يزال يحاول التأقلم.. في بعض الأحيان بعد أن أركض سريعًا لمرتين أو ثلاث مرات أشعر أنني ما زلت أعاني من كورونا».

أشياء لم يتوقعها

وقال إن حالته تتحسن في موسم عانى خلاله أيضًا من مشكلة في الكاحل، متابعا: «الأمور تتحسن.. حدثت لي أشياء لم أكن أتوقعها.. تعرضت لكسر في الوجه وأصبت في الكاحل وأيضًا بكوفيد-19».

وأوضح: «الأمر ليس سهلًا بالنظر إلى الجدول المزدحم لكني أشعر أنني بخير».

وأصيب دي بروين بكسر مضاعف في الوجه في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وبعدها أُصيب في الكاحل في بطولة أوروبا.

كما كشفت فحوص إصابته بـ«كوفيد-19» بعد مباراة في تصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده بلجيكا أمام ويلز الشهر الماضي.