«كورونا» يؤجل مباراة أستون فيلا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 03:44 مساء
فريق أستون فيلا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «أستون فيلا» تأجيل مباراته ضد «بيرنلي»، التي كان مفترضًا إقامتها، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء التأجيل بسبب زيادة عدد إصابة اللاعبين بفيروس «كورونا»، بحسب صفحة النادي عبر «تويتر».

وكان «فيلا» يستعد لاستضافة «بيرنلي» في ملعب «فيلا بارك» لحساب الجولة 18 من الدوري، ويحتل «فيلا» المركز التاسع في ترتيب الدوري، بينما «بيرنلي» الثامن عشر، وبذلك ستجرى مباراة واحدة فقط من الدوري الإنجليزي اليوم السبت تجمع بين «ليدز يونايتد» و«آرسنال».

- كلوب: تعليق مباريات الدوري الإنجليزي لن يقضي على «كورونا»
- دي بروين لا يزال متأثرا بإصابته الأخيرة بـ«كورونا»
- رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون
- 3 إصابات بفيروس كورونا داخل تشيلسي
- تأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب «كورونا»

وتأجلت مباريات عديدة في الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا».

وكتب نادي «أستون فيلا» على «تويتر»: «يمكننا تأكيد تأجيل مباراتنا في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، بسبب إصابة عدد من لاعبي فريقنا بفيروس كورونا».

ونشر «بيرنلي» تغريدة: «يمكننا أن نؤكد أن مباراة اليوم قد تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد داخل معسكر أستون فيلا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
عبر قناة «WTV» الزناد في نزال جديد ببلجيكا أمام التونسي إسلام التفاحي.. السبت
رياضة محلية
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر .. تأجيل!
كاريكاتير
الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي
ليبيا
فرنسا: «أوميكرون» سيصبح المتحور السائد في البلاد مطلع 2022
دولى
مدمن يقتل 7 أشخاص في طبرق والشرطة تعلن مقتله في تبادل لإطلاق النار
ليبيا
«أديداس» تبدأ أولى خطواتها في عالم «ميتافيرس» من خلال مجموعة بتكنولوجيا «إن إف ...
علوم وتكنولوجيا
بوالخطابية: لم يصل كيلوغرام واحد من الأعلاف للمربين في المنطقة رغم وعود الدبيبة ...
ليبيا
المحجوب: آمر الكتيبة 116 بدأ تسليم مقراته وأسلحته للقيادة العامة
ليبيا
لبنان: مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة الاقتصادية
عربى
«رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية
اقتصاد
انتهت عبر قناة «الوسط».. «الهلال 1 - 2 النصر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 3 - 0 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
بليحق: ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال 8 أيام
ليبيا
أوراق أشجار الإكوادور.. آلات موسيقية
علوم وتكنولوجيا
إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد