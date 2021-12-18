«كورونا» يؤجل مباراة أستون فيلا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

فريق أستون فيلا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «أستون فيلا» تأجيل مباراته ضد «بيرنلي»، التي كان مفترضًا إقامتها، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء التأجيل بسبب زيادة عدد إصابة اللاعبين بفيروس «كورونا»، بحسب صفحة النادي عبر «تويتر».

وكان «فيلا» يستعد لاستضافة «بيرنلي» في ملعب «فيلا بارك» لحساب الجولة 18 من الدوري، ويحتل «فيلا» المركز التاسع في ترتيب الدوري، بينما «بيرنلي» الثامن عشر، وبذلك ستجرى مباراة واحدة فقط من الدوري الإنجليزي اليوم السبت تجمع بين «ليدز يونايتد» و«آرسنال».

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وتأجلت مباريات عديدة في الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإصابات بفيروس «كورونا».

وكتب نادي «أستون فيلا» على «تويتر»: «يمكننا تأكيد تأجيل مباراتنا في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، بسبب إصابة عدد من لاعبي فريقنا بفيروس كورونا».

ونشر «بيرنلي» تغريدة: «يمكننا أن نؤكد أن مباراة اليوم قد تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد داخل معسكر أستون فيلا».