سلطنة عمان تعلن اكتشافات نفطية جديدة تزيد الإنتاج 100 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطنة عمان، السبت، اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة، ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 و100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.

وأضاف الرمحي أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حاليًا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

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وأكد استمرار جهود الوزارة في تطوير مجال الاستكشافات، حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًا، أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.